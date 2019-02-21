В оккупированной Макеевке похитили госслужащего из Волновахи
Мужчина поехал на неподконтрольную территорию к больным родственникам.
Полиция Донецкой области открыла несколько уголовных производств в связи с похищением в Макеевке госслужащего из Волновахи. Об это сообщает региональное управление полиции.
19 февраля в полицию с заявлением о пропаже человека обратилась жена 36-летнего госслужащего, начальника Волновашского районного отделения государственной исполнительной службы управления юстиции в Донецкой области. Мужчина поехал в Макеевку к больным родственникам.По данным полиции, чиновник попал в плен на территории, подконтрольной террористам "ДНР".
Полиция открыла дело по факту незаконного лишения свободы или похищения человека, а также о незаконном завладении транспортным средством.
Напомним, в начале февраля в Днепре полиция задержала группу мужчин, похитивших и пытавших местного предпринимателя, требуя от него и его родных денег и угрожая убийством.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
21.02.2019 11:15