НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира

Убытки от схем с иностранными контрагентами оцениваются в 7 млрд гривен.

Национальное антикоррупционное бюро нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира.

Об этом говорится на сайте Бюро.

Как правило, они заключаются в участии иностранных компаний в коррупционных схемах граждан Украины. Зарегистрированные за рубежом посредники оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний, а организаторы схем из легализуют и тратят на собственные нужды.

В качестве примера НАБУ приводит хищение 247 млн грн госпредприятия "АМПУ", нанесение $60,5 млн убытков Государственной зерновой корпорации. НАБУ и САП подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд грн

В ходе расследования коррупционных преступлений НАБУ направило уже около 500 запросов о международной правовой помощи в компетентные органы других государств.

Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии.