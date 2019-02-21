НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира
Убытки от схем с иностранными контрагентами оцениваются в 7 млрд гривен.
Национальное антикоррупционное бюро нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира.
Об этом говорится на сайте Бюро.
Как правило, они заключаются в участии иностранных компаний в коррупционных схемах граждан Украины. Зарегистрированные за рубежом посредники оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний, а организаторы схем из легализуют и тратят на собственные нужды.
В качестве примера НАБУ приводит хищение 247 млн грн госпредприятия "АМПУ", нанесение $60,5 млн убытков Государственной зерновой корпорации. НАБУ и САП подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд грн
В ходе расследования коррупционных преступлений НАБУ направило уже около 500 запросов о международной правовой помощи в компетентные органы других государств.
Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии.
Напомним, что по подсчетам Международного валютного фонда коррупция сильно замедляет рост ВВП Украины. Если бы Украина снизила уровень коррупции до среднеевропейского уровня, рост ВВП составил бы 5% вместо 3%, говорил в ноябре 2018 года постпред МВФ Йоста Люнгман.
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21.02.2019 06:14