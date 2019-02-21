НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира

Убытки от схем с иностранными контрагентами оцениваются в 7 млрд гривен.

НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира.

Об этом говорится на сайте Бюро.

Как правило, они заключаются в участии иностранных компаний в коррупционных схемах граждан Украины. Зарегистрированные за рубежом посредники оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний, а организаторы схем из легализуют и тратят на собственные нужды.

В качестве примера НАБУ приводит хищение 247 млн грн госпредприятия "АМПУ", нанесение $60,5 млн убытков Государственной зерновой корпорации. НАБУ и САП подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд грн

В ходе расследования коррупционных преступлений НАБУ направило уже около 500 запросов о международной правовой помощи в компетентные органы других государств.

Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Напомним, что по подсчетам Международного валютного фонда коррупция сильно замедляет рост ВВП Украины. Если бы Украина снизила уровень коррупции до среднеевропейского уровня, рост ВВП составил бы 5% вместо 3%, говорил в ноябре 2018 года постпред МВФ Йоста Люнгман.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценарияНовинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборовСБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Нардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из ЗапорожьяНардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из Запорожья
Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформТуск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ
Под контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - ReutersПод контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - Reuters
Блок рекламы


Похожие новости
7 аэропортов мира изменили написание Kiev на Kyiv7 аэропортов мира изменили написание Kiev на Kyiv
Чиновник Киевской областной ОГА потратил деньги для переселенцев на частное жилье, - НАБУЧиновник Киевской областной ОГА потратил деньги для переселенцев на частное жилье, - НАБУ
НАБУ подготовило представления на Дзензерского и Белоцерковца, - СМИНАБУ подготовило представления на Дзензерского и Белоцерковца, - СМИ
НАБУ не будет расследовать жалобу на узурпацию власти Порошенко при введении военного положенияНАБУ не будет расследовать жалобу на узурпацию власти Порошенко при введении военного положения
США не должны исключать военного вмешательства РоSSии в Венесуэлу, - американский адмиралСША не должны исключать военного вмешательства РоSSии в Венесуэлу, - американский адмирал
В Агрофонде опровергли обвинения НАБУВ Агрофонде опровергли обвинения НАБУ
НАБУ пришло с обысками в "Аграрный фонд" по делу о растрате 240 млн грнНАБУ пришло с обысками в "Аграрный фонд" по делу о растрате 240 млн грн
"Роттердам+": суд обязал НАБУ вернуть компьютеры НКРЭКУ"Роттердам+": суд обязал НАБУ вернуть компьютеры НКРЭКУ
НАПК нашло признаки коррупции в декларации Богдана ДубневичаНАПК нашло признаки коррупции в декларации Богдана Дубневича
Дочь нардепа Березкина пришла в НАБУДочь нардепа Березкина пришла в НАБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости