Польша поддерживает отправку на Донбасс технической миссии ООН

Польша поддерживает отправку на Донбасс технической оценочной миссии Организации объединенных наций для разработки вариантов введения многонациональной миротворческой операции под эгидой ООН в этот регион и готова содействовать этой работе.

Об этом заявил польский замминистра иностранных дел Бартош Цихоцкий в ходе дебатов на Генассамблее ООН , передает Интерфакс-Украина.

" ООН однако не должна прекращать поиск свежих идей, чтобы выйти из политического тупика, найти новые возможности и улучшить ситуацию на местах. Одна из подобных идей – это полноценная миротворческая миссия с мандатом ООН , которая будет развернута в Украине. Мы понимаем, что мнения расходятся по поводу параметров такой миссии, однако ООН может, как минимум, начать процесс и направить миссию по сбору фактов. Польша как непостоянный член Совета безопасности ООН готова содействовать этой работе",- сказал Бартош Цихоцкий.

Замминистра иностранных дел Польши также подчеркнул, что РоSSия должна соблюдать взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства и вывести свое вооружение с суверенной территории Украины.

Ранее в ходе дебатов на ГА ООН президент Украины Петр Порошенко призвал направить на Донбасс техническую миссию ООН . Он заявил, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс с четко определенными задачами и целями будет являться ключевым фактором для налаживания мира в регионе, и власти Украины готовы конструктивно обсуждать эту инициативу.