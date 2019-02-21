Венесуэла закрыла морскую и воздушную границу с нидерландскими Антильскими островами

"В связи с этим прибытие шхун и самолетов с этих островов приостановлено".

Венесуэла закрыла морскую и воздушную границу с нидерландскими Антильскими островами

Венесуэла закрывает воздушную и морскую границы с нидерландскими Антильскими островами в районе штата Фалькон.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на испанское телевидение.

"В соответствии с инструкциями верховного командования я связался с командующим портами штата Фалькон Хосе Гонсальвесом и главой таможенной службы Эдуардо Гальярдо и проинформировал их о закрытии морской и воздушной границы штата с островами Аруба, Бонайре и Кюрасао. В связи с этим прибытие шхун и самолетов с этих островов приостановлено", - заявил командующий венесуэльской армией в этом штате Владимир Кинтеро.

Ранее венесуэльская оппозиция объявила, что на острове Кюрасао учрежден третий после Кукуты (Колумбия) и Рораймы (Бразилия) центр по приему гуманитарной помощи из ЕС, которую затем планируется поставить в Венесуэлу.

Напомним, в Венесуэле, которая находится в глубоком кризисе, продолжается борьба за власть между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо. Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы около 50 стран. В то же время РоSSия, Китай и другие государства по-прежнему считают легитимным Мадуро. Силовые структуры Венесуэлы тоже сплоченно его поддерживают.


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