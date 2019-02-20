Девять кандидатов в президенты еще не открыли счета для ведения предвыборной агитации

Без накопительного и текущего счета вести агитацию запрещено.

Девять из 44 кандидатов в президенты Украины до сих пор не открыли счетов избирательных фондов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"По состоянию на 19 февраля 35 кандидатов в президенты открыли счета избирательных фондов", - сказано в сообщении.

Счета не открыли кандидаты Сергей Кривонос, Руслан Ригованов, Юрий Тимошенко, Василий Журавлев, Андрей Новак, Юлия Литвиненко, Александр Ващенко, Владимир Петров и Дмитрий Гнап.

Как известно, избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины должен иметь накопительный счет, на который поступают средства для финансирования избирательной кампании кандидата, а также текущие счета, с которых осуществляется финансирование расходов на избирательную кампанию. В соответствии с законодательством, открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом.

8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов на пост главы государства на очередных выборах 31 марта. В общем зарегистрировали 44 кандидатов. До 8 марта кандидаты могут снять свои кандидатуры с избирательной гонки.