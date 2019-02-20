Американский ракетный эсминец направляется в Одессу

Donald Cook примет участие в совместных учениях с кораблями стран НАТО.

19 февраля в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG75). 25 февраля он зайдет в порт Одессы.

Командование Шестого флота США сообщает, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".

Ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75)
Фото: c6f.navy.mil
Ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75)

По сведениям Думской, корабль примет участие в совместных учениях с кораблями стран НАТО. Украинские суда и корабли также примут в них участие.

Donald Cook в последний раз заходил в Черное море в январе этого года. Одесса принимала эсминец в сентябре 2015 года во время международных учений "Си Бриз".

USS Donald Cook (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса "Арли Берк". Введен в строй в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское и зенитное вооружение.


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