РоSSийская певица Лолита заявила, что не может оформить в РФ пенсию "из-за Украины"

Певица утверждает, что часть трудового стажа она работала в Украине.

?РоSSийская певица Лолита заявила, что не может оформить в РФ пенсию
Лолита Милявская
Фото: ru.wikipedia.org

РоSSийская певица Лолита Милявская заявила, что не может оформить роSSийскую пенсию из-за "начала артистической карьеры в Украине".

Об этом она рассказала в эфире одной из роSSийских радиостанций, передает "Цензор.НЕТ".

55-летней Милявской положена пенсия по старости, но она не спешит ее оформлять. В роSSийском Пенсионном фонде певице сказали, что государство не может платить ей больше 6 тыс. рублей, потому что часть ее карьеры прошла в Украине. Певице не хватает трех месяцев стажа. Минимальная пенсия в РФ составляет 8846 рублей, Милявская не получит даже ее.

"С ноября мне не могут подсчитать размер пенсии. Она не будет больше шести тысяч рублей. Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала в Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет", - заявила она.

"А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлеб и валидол?!" - посетовала Лолита.

Напомним, Лолита Милявская родилась в Мукачево Закарпатской области, в школу ходила во Львове и в Киеве. В 18 лет она поступила в университет в Тамбове, по его окончанию вернулась в Украину и несколько лет работала в Одессе. С 24 лет артистка живет в Москве. Дочь певицы Ева все это время жила в Киеве. Осенью она переехала в Польшу учиться.

В апреле 2017 года Лолите запретили въезд в Украину на три года из-за концерта в Керчи. В Конотопе Сумской области ее сняли с поезда.


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