Геращенко обвинила Карпачеву в подыгрывании Кремлю

"Гибридная война - это когда РФ использует гибридного "омбудсмена".

Геращенко обвинила Карпачеву в подыгрывании Кремлю
Нина Карпачева (справа) и роSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова
Фото: ombudsmanrf.org

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что РоSSия использует бывшего омбудсмена Украины Нину Карпачеву в гибридной войне против Украины.

Таким образом она прокомментировала посещение Карпачевой как "независимым международным экспертом" трех украинских моряков в СИЗО "Лефортово".

"Оказывается, ФСБ и русская генеральша-омбудсмен [Москалькова] допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву. А официального и полномочного украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания", - написала Геращенко в фейсбуке.

"Гибридная война - это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", оттряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что если Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой - Карпачева, вместо Порошенко - Янукович, РФ достает из загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности украинской власти", - добавила она.

Напомним, что Карпачева была омбудсменом Украины 14 лет в период с 1998 по 2012 года. Потом ее сменила Валерия Лутковская, которую в свою очередь в 2018 году сменила Людмила Денисова.


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