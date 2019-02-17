Спикер Госдепа отказалась от предложения стать постпредом в ООН

Отказ Нойерт может быть связан с няней ее детей.

Спикер Госдепа отказалась от предложения стать постпредом в ООН
Хизер Нойерт
Фото: politico.com

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отказалсь от предложения президента Дональда Трампа стать постпредом в ООН. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«Последние два месяца для моей семьи стали очень сложными, поэтому я решила, что в интересах моей семьи отказаться от этой должности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что имя нового кандидата на пост в ООН президент объявит в ближайшее время.

По данным The Washington Post, отказ Нойерт может быть связан с няней ее детей, которая имеет гражданство Ямайки и находилась в США нелегально.

Как рассказали другой источник газеты и источник CNN, няня приехала с Ямайки и находилась в Америке на законных основаниях, но у нее не было разрешения на работу. Также сообщается, что она получала зарплату наличными и не платила с нее налоги.

О том, что президент США Дональд Трамп предложил Науэрт стать постпредом США при ООН стало известно в начале декабря 2018 года. Сообщалось, что Науэрт согласилась на предложение.

В октябре 2018 года в отставку подала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.


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