7 аэропортов мира изменили написание Kiev на Kyiv
В авиакомпании МАУ отказались менять название столицы.
С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
По состоянию на 15 февраля корректную украинскую транслитерацию названия Киева начали использовать семь международных аэропортов мира, сообщает Громадське.
- Международный аэропорт Ларнака (Кипр, с 17.10.2018);
- Международный аэропорт Афин имени Элефтериоса Венизелос (Греция, с 12.11.2018);
- Аэропорт Варшава-Модлин (Польша, с 14.02.2019);
- Международный аэропорт Варшавы имени Ф. Шопена (Польша, с 19.12.2018);
- Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша, с 23.01.2019);
- Международный аэропорт Будапешта имени Ференца Листа (Венгрия, с 12.02.2019);
- Международный лондонский аэропорт Лутон (Великобритания, с 13.02.2019).
По информации МИД, аэропорты и авиаперевозчики самостоятельно решают вопрос использования названий городов. Примером этого, кроме аэропортов, является лоукостер WizzAir, который сообщил, что они начали употреблять корректное название украинской столицы как Kyiv с 13 февраля 2019 года.
Ранее сообщалось, что издание The Guardian изменила написание Kiev на Kyiv в стилистическом справочнике.
Несмотря на это, украинская авиакомпания МАУ сообщила, что будет писать Киев как Kiev, поскольку этот вариант соответствует официальной транслитерации IATA.
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