7 аэропортов мира изменили написание Kiev на Kyiv

В авиакомпании МАУ отказались менять название столицы.

7 аэропортов мира изменили написание Kiev на Kyiv
Фото: mfa.gov.ua

С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).

По состоянию на 15 февраля корректную украинскую транслитерацию названия Киева начали использовать семь международных аэропортов мира, сообщает Громадське.

  • Международный аэропорт Ларнака (Кипр, с 17.10.2018);
  • Международный аэропорт Афин имени Элефтериоса Венизелос (Греция, с 12.11.2018);
  • Аэропорт Варшава-Модлин (Польша, с 14.02.2019);
  • Международный аэропорт Варшавы имени Ф. Шопена (Польша, с 19.12.2018);
  • Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша, с 23.01.2019);
  • Международный аэропорт Будапешта имени Ференца Листа (Венгрия, с 12.02.2019);
  • Международный лондонский аэропорт Лутон (Великобритания, с 13.02.2019).

По информации МИД, аэропорты и авиаперевозчики самостоятельно решают вопрос использования названий городов. Примером этого, кроме аэропортов, является лоукостер WizzAir, который сообщил, что они начали употреблять корректное название украинской столицы как Kyiv с 13 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что издание The Guardian изменила написание Kiev на Kyiv в стилистическом справочнике.

Несмотря на это, украинская авиакомпания МАУ сообщила, что будет писать Киев как Kiev, поскольку этот вариант соответствует официальной транслитерации IATA.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в БостонеУкраинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами делаЭкс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами дела
РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"
Блок рекламы


Похожие новости
The Guardian изменила написание Kiev на Kyiv в стилистическом справочникеThe Guardian изменила написание Kiev на Kyiv в стилистическом справочнике
США не должны исключать военного вмешательства РоSSии в Венесуэлу, - американский адмиралСША не должны исключать военного вмешательства РоSSии в Венесуэлу, - американский адмирал
Польша считает "Северный поток-2" существенной угрозой для мира и безопасности в ЕвропеПольша считает "Северный поток-2" существенной угрозой для мира и безопасности в Европе
Украинский паспорт занял 28-е место в рейтинге "силы" паспортов мираУкраинский паспорт занял 28-е место в рейтинге "силы" паспортов мира
Будем рады, если Турция примет участие в восстановлении мира на Донбассе, - ПорошенкоБудем рады, если Турция примет участие в восстановлении мира на Донбассе, - Порошенко
Порошенко: из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейсаПорошенко: из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса
Верховная Рада включила в повестку дня законопроекты о запрете пропаганды "русского мира"Верховная Рада включила в повестку дня законопроекты о запрете пропаганды "русского мира"
Нобелевскую премию мира получили конголезский гинеколог Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя МурадНобелевскую премию мира получили конголезский гинеколог Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад
Волкер: Украина выполняет свою часть для мира на Донбассе, теперь очередь РоSSииВолкер: Украина выполняет свою часть для мира на Донбассе, теперь очередь РоSSии
МИД будет учить западные СМИ писать Kyiv, а не KievМИД будет учить западные СМИ писать Kyiv, а не Kiev
Последние новости
Подгружаем последние новости