ЕС согласовал санкции против восьми россиян за захват украинских кораблей
Попавшим под санкции будет запрещен въезд в ЕС.
Европейский Союз согласовал санкции против восьми россиян в ответ на захват украинских кораблей и арест 24 моряков. Это могут быть военные, причастные к акту агрессии, или судьи, избиравшие меру пресечения украинцам.
Об этом сообщило "Радио Свобода".
По данным издания, попавшим под санкции будет запрещен въезд в ЕС, а активы на территории Евросоюза будут заморожены.
Попытка ввести санкции в декабре потерпела неудачу из-за сопротивления Франции, Германии и Италии. Однако, по словам дипломатов, длительный арест украинских моряков объединил Евросоюз в этом вопросе.
Министры иностранных дел ЕС будут обсуждать вопрос Украины 18 февраля, но санкции, как ожидается, утвердят позднее.
Напомним, роSSийские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.
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