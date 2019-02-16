Правящая партия Франции отказала в аккредитации RT и Sputnik
«Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля».
Французская партия президентского большинства «Вперед, республика» не предоставит аккредитации сотрудникам роSSийских государственных средств информации RT и Sputnik для освещения выборов в Европарламент.
Такое заявление сделал 15 февраля директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне, сообщило Международное французское радио, передает Радио Свобода.
«Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля», - заявил Стефан Сежурне в интервью газете Le Monde.
Французское издание Sputnik прокомментировало это сообщение в тексте под заголовком «Партия Эммануэля Макрона снова нападает на Sputnik накануне европейских выборов».
В течение года журналисты Sputnik и RT во Франции не получают аккредитации, чтобы освещать события, организованные Елисейским дворцом или французскими министерствами, заявила главный редактор Sputnik France Наталья Новикова.
В мае 2017 года французский президент Эммануэль Макрон во время первой встречи с роSSийским президентом Владимиром Путиным публично назвал RT и Sputnik «органами лживой пропаганды». Заявление было сделано на совместной пресс-конференции, роSSийский президент на это не ответил.
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Политика
16.02.2019 01:33