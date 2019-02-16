Британский политик, собиравшийся посетить Крым, исключен из партии

Заместитель председателя Либертарианской партии Великобритании и депутат Европарламента Билл Этридж был вынужден уйти из партии после того, как стало известно о его намерении возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей в аннексированный Россией Крым.

Действия Этриджа наносят ущерб репутации партии, сообщил Русской службе Би-би-си ее председатель Эндрю Уизерз.

Британский политик, собиравшийся посетить Крым, исключен из партии
Заместитель председателя Либертарианской партии Великобритании и депутат Европарламента Билл Этридж
Фото: twitter.com/forumyalta

"Мы направили господину Этриджу на подпись компромиссное соглашение, предполагающее его уход из партии 29 марта 2019 года. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии отправил письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта", - подтвердил Би-би-си Уизерз.

По словам председателя Либертарианской партии, начальник секретариата Этриджа Пол Бортвуд, тоже планировавший поехать в Крым, также исключен из партии.

На прошлой неделе один из организаторов Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров сообщил, что британские политики, эксперты и предприниматели планируют посетить аннексированный Россией Крым. Всего, как сказал Назаров, в делегацию войдут около 15 человек, а возглавит ее Билл Этридж.

Полный состав делегации, которая должна была отправиться в Крым, не назывался, но известно, что к Этриджу и Бортвуду должен был присоединиться Джим Бхутто - управляющий компании "Тикка кебаб", которая занимается изготовлением блюд индийской национальной кухни. В разговоре с Би-би-си Бхутто подтверждал, что хотел бы поехать в Крым, но отмечал, что окончательное решение о поездке примет позднее.

Ранее в РоSSии анонсировали приезд французского политика Марин Ле Пен и президента Сирии Башара Асада в оккупированный Крым. Они названы почетными гостями экономического форума в Ялте, который состоится 17-20 апреля. Оккупанты начали проводить форум вместо украинского YES.


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