Адвокаты уволили Луцюка с должности члена ВККС

Не обошлось без конфликта.

Адвокаты уволили Луцюка с должности члена ВККС
Фото: vkksu.gov.ua

Адвокаты уволили Павла Луцюка с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей. "За" проголосовали 94 из 178 проголосовавших делегатов съезда. 79 проголосовали против, передает журналист LB.ua.

Таким образом, адвокаты решили отозвать Луцюка с должности.

После оглашения результатов между адвокатами начался спор о том, что за включение вопроса об увольнении Луцюка проголосовало 79 делегатов съезда, не набрав необходимого количества голосов. Головующий съезда - Андрей Мисяц (адвокат с Хмельницкой области) - не смог это пояснить, ссылаясь на то, что у него нет сейчас "цифр".

Ранее съезд адвокатов выразил недоверие члену Высшей квалификационной комиссии судей Павлу Луцюку.

Срок полномочий Луцюка заканчивается в июне этого года. Съезд намерен сегодня избрать нового члена ВККС.


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