Минздрав остановил отчисление и депортацию 850 иностранных студентов из ДНМУ

В отношении ректора, подписавшего приказы об отчислении, заведено уголовное дело.

Минздрав остановил отчисление и депортацию 850 иностранных студентов из ДНМУ

Иностранные студенты продолжат обучение в Донецком национальном медицинском университете и не будут депортированы. Этого удалось достичь благодаря совместным усилиям Минздрава Украины, посольств, МОН Украины и Государственной миграционной службы, сообщает пресс-служба Минздрава.

Приказ об отмене отчисления иностранных студентов подписал и.о. ректора Донецкого национального медицинского университета Александр Герасименко. Также сейчас для выяснения обстоятельств и проверки информации в администрации заведения, находящегося в Краматорске, находятся представители Минздрава Украины.

7 февраля были опубликованы приказы об отчислении 850 иностранных студентов в Донецком национальном медицинском университете, который сейчас находится в г.. Кропивницкий. Эти приказы были подписаны первым проректором Игорем Хрипаченко. На момент подписания приказов в Минздрав Украины не поступало информации об отсутствии ректора и о том, что исполняющим обязанности ректора является первый проректор, согласно внутреннего распределения полномочий.

Минздрав установил, что ректор вуза Петр Кондратенко временно отстранен от должности ректора ДНМУ в пределах сроков досудебного расследования. Министерство также обратилось в Государственную миграционную службу с просьбой приостановить действия по вопросам, связанным с этими студентами. Дополнительно Министерство обратилось в ГП "ИнфоРесурс" с просьбой не исключать студентов из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Напомним, иностранные граждане оплатили обучение в Донецком медуниверситете фирме-рекрутеру ООО "Украинские образовательные услуги", но эти средства в университет не поступили, а официальные документы, вероятно могли быть поддельными. По этим фактам уже возбуждены уголовные производства.

Минздрав Украины призывает студентов с осторожностью относиться к посредникам и заключать двусторонние соглашения - непосредственно между студентом и учреждением высшего образования. Это поможет избежать возможного мошенничества.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в БостонеУкраинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами делаЭкс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами дела
РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав перечислил угрозы из-за отстранения СупрунМинздрав перечислил угрозы из-за отстранения Супрун
Киевский суд остановил реорганизацию Одесского медуниверситетаКиевский суд остановил реорганизацию Одесского медуниверситета
Министры иностранных дел Дании, Чехии и Украины посетили корабль морской охраны в МариуполеМинистры иностранных дел Дании, Чехии и Украины посетили корабль морской охраны в Мариуполе
Министры иностранных дел Дании и Чехии приехали на ДонбассМинистры иностранных дел Дании и Чехии приехали на Донбасс
Министр иностранных дел Чехии рассказал, зачем едет на ДонбассМинистр иностранных дел Чехии рассказал, зачем едет на Донбасс
Павлу Грибу вкололи обезболивающее на заседании суда, но судья не остановил процессПавлу Грибу вкололи обезболивающее на заседании суда, но судья не остановил процесс
Минздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за границуМинздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за границу
РАН приостановила присвоение почетного звания патриарху КириллуРАН приостановила присвоение почетного звания патриарху Кириллу
Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши посетят Мариуполь 15 январяМинистры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши посетят Мариуполь 15 января
Минздрав третий раз уволил ректора НМУ АмосовуМинздрав третий раз уволил ректора НМУ Амосову
Последние новости
Подгружаем последние новости