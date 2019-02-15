Луценко сообщил о спецконфискации 1,5 млрд гривен

Деньги пойдут на оружие и "Стену".

Луценко сообщил о спецконфискации 1,5 млрд гривен
Фото: dpchas.com.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о спецконфискации в государственный бюджет 1,5 млрд гривен.

"Сегодня решением Апелляционного суда Черкасской области в государственный бюджет зачислены в порядке спецконфискации еще 1 млрд 478 млн грн. Это значит, что армия получит новые ракеты, ПТУРСы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы", - написал Луценко в фейсбуке.

У кого забрали деньги, генеральный прокурор не указал.

Напомним, в марте 2017 года по решению Краматорского райсуда Донецкой области были конфискованы около 1,5 млрд долларов. Деньги были конфискованы в рамках приговора экс-директору компании "Газ Украины-2020" Сергея Курченко Сергею Кашкину.

В сентябре 2017 года вступило в силу решение Сосновского райсуда м.Черкассы о еще одной спецконфискации - на сумму 200 млн долларов.


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