США призвали европейские страны выйти из ядерного соглашения с Ираном
Вашингтон вышел из ядерного соглашения с Ираном в прошлом году и восстановил санкции в отношении страны.
Вице-президент США Майк Пенс призвал европейских союзников выйти из заключенного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном, назвав Тегеран ведущим государством-спонсором терроризма в мире.
Пенс выступил с таким заявлением в ходе международной конференции по Ближнему Востоку, которая была организована США и Польшей в Варшаве, передает Голос Америки.
Вашингтон вышел из ядерного соглашения с Ираном в прошлом году и восстановил санкции в отношении страны.
Первоначально администрация Трампа заявляла, что центральной темой должен стать Иран, однако организаторы расширили тематику конференции, включив в нее конфликт между Израилем и палестинцами, борьбу с группировкой «Исламское государство» и ситуацию в Сирии и Йемене.
Это было сделано с целью привлечь больше участников, в особенности среди европейских стран, которые пытаются спасти соглашение с Ираном.
В мероприятии не участвуют РоSSия, Китай и Иран, а также палестинские власти, которые призвали бойкотировать мероприятие.
Европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе. В конце января сообщалось, что Германия, Франция и Великобритания вводят в действие систему обхода санкций США в торговле с Ираном.
Ядерная сделка, в результате которой часть санкций против энергетического сектора страны были отменены, была принята в 2015 году, Тогда же Иран согласился заморозить свою ядерную программу, подписав соглашение с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
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Политика
14.02.2019 23:10