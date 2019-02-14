США призвали европейские страны выйти из ядерного соглашения с Ираном

Вашингтон вышел из ядерного соглашения с Ираном в прошлом году и восстановил санкции в отношении страны.

Вице-президент США Майк Пенс призвал европейских союзников выйти из заключенного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном, назвав Тегеран ведущим государством-спонсором терроризма в мире.

Пенс выступил с таким заявлением в ходе международной конференции по Ближнему Востоку, которая была организована США и Польшей в Варшаве, передает Голос Америки.

Вашингтон вышел из ядерного соглашения с Ираном в прошлом году и восстановил санкции в отношении страны.

Первоначально администрация Трампа заявляла, что центральной темой должен стать Иран , однако организаторы расширили тематику конференции, включив в нее конфликт между Израилем и палестинцами, борьбу с группировкой «Исламское государство» и ситуацию в Сирии и Йемене.

Это было сделано с целью привлечь больше участников, в особенности среди европейских стран, которые пытаются спасти соглашение с Ираном.

В мероприятии не участвуют РоSSия, Китай и Иран , а также палестинские власти, которые призвали бойкотировать мероприятие.

Европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе. В конце января сообщалось, что Германия, Франция и Великобритания вводят в действие систему обхода санкций США в торговле с Ираном.