Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
Судья Каракашьян удовлетворил ходатайство Минюста.
Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян зачитал решение по ходатайству Министерства юстиции об отмене обеспечения иска Мосийчука против Супрун. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.
Судья удовлетворил ходатайство Минюста и отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения, таким образом, Супрун может исполнять обязанности министра.
Напомним, 5 февраля Окружной админсуд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Соответсвующий иск подал нардеп от “Радикальной партии” Игорь Мосийчук.
11 февраля суд начал рассматривать ходатайство Министерства юстиции об отмене обеспечения иска. В защиту Супрун выступил министр юстиции Павел Петренко, заявив, что Ульяна сделала все необходимое для выхода из американского гражданства, "и доказательством тому есть в том числе указ президента о получении ею украинского гражданства".
Адвокат Супрун отметил, что решение суда парализует работу министерства, а суд таким образом "пренебрег правами всех граждан Украины, занявшись обеспечением только прав Мосийчука". Правозащитник подчеркнул, что в иске Мосийчука против Супрун нет никакой информации о том, каким именно образом Супрун нарушила его права, в том числе право на получение медицинской помощи. Адвокат также напомнил, что решением суда в 2017 году было установлено, что Супрун правомерно исполняет обязанности министра.
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Политика
14.02.2019 18:51