В Керчи с руин Пантикапея пропали античные колонны
Местные СМИ заявили, что колонны упали. Музейщики говорят о демонтаже.
В оккупированной Россией Керчи с руин Пантикапея пропали античные колонны, бывшие одной из визитных карточек города.
Несколько недель назад крымские СМИ сообщили, что колонны сильно накренились, их подперли металлическими конструкциями, а доступ посетителей ограничили.
Теперь колонны пропали вовсе.
Местное издание "Керчь.ФМ" утверждает, что они упали и были вывезены сотрудниками Восточно-Крымского историко-культурного заповедника. На сайте музея говорится, что фрагменты колоннады были демонтированы в связи с "прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию конструкции памятника".
Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре Керчи. Пантикапей является памятником культурного наследия национального значения Украины.
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Политика
14.02.2019 04:27