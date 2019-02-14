В Керчи с руин Пантикапея пропали античные колонны

Местные СМИ заявили, что колонны упали. Музейщики говорят о демонтаже.

В оккупированной Россией Керчи с руин Пантикапея пропали античные колонны, бывшие одной из визитных карточек города.

Несколько недель назад крымские СМИ сообщили, что колонны сильно накренились, их подперли металлическими конструкциями, а доступ посетителей ограничили.

Фото: ru.krymr.com

Теперь колонны пропали вовсе.

Фото: kerch.fm

Местное издание "Керчь.ФМ" утверждает, что они упали и были вывезены сотрудниками Восточно-Крымского историко-культурного заповедника. На сайте музея говорится, что фрагменты колоннады были демонтированы в связи с "прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию конструкции памятника".

Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре Керчи. Пантикапей является памятником культурного наследия национального значения Украины.

Прежний вид колонн Пантикапея
Фото: wikipedia.org
Прежний вид колонн Пантикапея


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