Подозреваемого в избиении праворадикалов полицейского отстранили от должности

Мельникова обязали сдать удостоверение прямо в зале Печерского суда.

Подозреваемого в избиении праворадикалов полицейского отстранили от должности
Подозреваемый Василий Мельников
Фото: LB.ua

Сотрудника полиции Василия Мельникова, подозреваемого в избиении активиста националистической организации С14 возле Подольского районного отдела полиции в Киеве, отстранили от должности сроком на два месяца.

Также Мельникова обязали сдать удостоверение прямо в зале Печерского суда Киева, сообщает Громадське.

"На заседании находились около 15 представителей праворадикальной организации "C14", они обвиняли полицейского в сепаратизме, заявляя, что он якобы ранее высказывался в поддержку боевиков", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля сотрудники полиции задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа.

В результате происшествия около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили.

Полицейский Мельников обвиняется в том, что с криком "Лежать, Бандера" ударил активиста С14 около входа в райотдел. 11 февраля ГБР предъявило ему подозрение в превышении служебных полномочий при задержании. Сегодня, 12 февраля, суд арестовал его на два месяца с залогом 115 тыс. гривен.

Глава профсоюза МВД, лидер Социалистической партии Илья Кива заявил о намерении внести залог за Мельникова.


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