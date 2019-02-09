Арьев о строительстве "Стены": у нашей страны нет другого выхода

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы встретился с министром иностранных дел Бельгии.

Арьев о строительстве "Стены": у нашей страны нет другого выхода
Владимир Арьев
Фото: РБК

Бельгия намерена поддержать санкции против граждан РФ, которые причастны к атаке и захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщил Глава делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев.

"Встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии продолжалась полтора часа. Интересный и откровенный разговор, из которого мы узнали, что Бельгия поддержит санкции против роSSийских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвата экипажа", - написал Арьев в Facebook.

Он добавил, что министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс считает, что Украине не стоит строить стену с РФ.

"Я отметил, что мы строим не стену, а военную фортификацию, и строить или нет, и что именно, зависит только от того, в какой ситуации находится та или иная страна. Наша другого выхода нет", - отметил Арьев.


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