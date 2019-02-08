ПЦУ создала миссию, которая будет заниматься политзаключенными

Руководить миссией будет архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

ПЦУ создала миссию, которая будет заниматься политзаключенными
Митрополит Епифаний
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

Синод поместной Православной церкви Украины создал православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься вопросами освобождения украинских политических узников Кремля.

Об этом сообщил Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний во время встречи коллег и друзей журналиста Романа Сущенко, передает "Укринформ"

"На первом заседании Священного Синода ПЦУ мы создали даже определенную православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы. То есть на первом заседании Священного Синода мы обратились особое внимание на эту тему. Мы и открыли такую миссию, которая в будущем будет делать все для этого от имени нашей церкви, чтобы эти ребята (украинские политические узники Кремля - ред.) вернулись и здесь вместе с Романом (Сущенко - ред.) мы могли отпраздновать его следующий день рождения. Я в это верю, потому что Господь может это воплотить, если мы будем иметь глубокую веру и будем молиться ему за это", - сказал Епифаний.

По его словам, этой миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Епифаний подчеркнул, что Климент является наиболее активным епископом, "который не просто болеет на словах, но практически действует: он ездит, помогает, посещает заключенных, т.е. этот человек действительно заботится".

"До сих пор владыка Климент это делал по собственной инициативе, то есть как иерей, который находится на оккупированной территории. Я думаю, что он лучше понимает тех ребят, которые сейчас находятся в заключении, потому что он находится в духовной оккупации и в оккупации на территории Крыма, и для него это является определенным смыслом жизни. Он это делает добровольно. Он ездит даже туда, на территорию РоSSии, пытается посетить, ему на этом пути ставят много преград, но несмотря на это, он уверенно работает в этом направлении. И для того чтобы усилить его позицию, чтобы он имел даже здесь, в Украине, определенное юридическое право, то есть имел определенную должность, которая четко давала бы ему возможность обращаться в различные учреждения, поэтому мы и создали эту миссию", - уточнил Епифаний .

Предстоятель ПЦУ также добавил, что скоро будет создан устав этой миссии, в котором "будут четко прописаны права и обязанности, которые будет иметь председатель этой миссии".

Напомним, в РоSSии и в оккупированном Крыму удерживают более 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист "Укринформа" Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот в адрес РФ с требованием освободить политзаключенных.

В пятницу на Майдане Независимости в Киеве 8 февраля состоялась акция в поддержку осужденных в РоSSии Владимира Балуха и Сущенко, которые сегодня отмечают день рождения.


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