Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Администрация президента шантажировала его мусорной блокадой, требуя контроля над фракцией "Самопомощи" в Верховной Раде.

Об этом говорится в фейсбуке Садового, который баллотируется в президенты.

"Сразу после начала мусорной блокады Львова меня пригласили на Банковую и предложили подписать соглашение. Суть очень проста - я передаю фракцию «Самопомощь» в парламенте под контроль БПП (как они себе это представляли - это уже другой вопрос) и гарантирую личную лояльность. Взамен Президент обещал дать команду прекратить блокаду", - заявил он.

Садовый пообещал показать проект соглашения, который предлагали ему.

Он пояснил, что делает это сейчас потому, что представитель президента во Львовской области "официально объявил, что сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство мусороперерабатывающего завода".

Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова продолжались около года, с середины 2016 до середины 2017 года, в связи с закрытием городской свалки. На пике кризиса Львовский горсовет одобрил передачу Львовской областной администрации полномочий по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов с территории города. Эти полномочия переданы на два года (до 30 июня 2019 года). За это город должен был заплатить обладминистрации 150 млн грн в 2017 году, 300 млн грн в 2018 году и 150 млн грн в 2019 году

Мэр Львова Садовый согласился передать функцию по вывозу мусора областной администрации, но назвал это ультиматумом со стороны центральной власти.