МВД предупреждает украинцев об агитаторах-мошенниках

Министерство внутренних дел предупреждает, что активную фазу избирательного процесса могут использовать мошенники.

Об этом сообщается на сайте МВД .

"Соглашаясь продать свой голос на выборах, гражданин может потерять свое право свободного волеизъявления, а также недвижимое имущество (квартиру, дом, земельный участок)", - предупреждают правоохранители.

По информации МВД , под видом агитаторов мошенники могут предлагать вознаграждение за голос. А для "гарантии" голосования именно в пользу этого кандидата могут требовать персональные данные избирателя - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода. Более того, мошенники могут просить копию паспорта или же поставить свою подпись под каким-то документом.

Таким образом, завладев персональными данными, мошенники могут переоформить недвижимость на третьих лиц.

В МВД призывают украинцев ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные, не передавать копии документов, не подписывать никаких договоров, заявлений и т.д. посторонним лицам, а в подобных случаях - вызвать полицию.

Напомним, ранее комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах. Ранее в МВД создали специальную группу советников, которая будет заниматься реагированием на нарушения. МВД намерено фиксировать нарушения, оглашать его и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т.д.

Полиция также заявила, что будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп.