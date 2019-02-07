Британские СМИ сообщили о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей
Офицер роSSийской военной разведки прибыл в Великобританию под вымышленным именем Сергей Федотов.
В отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, помимо Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, мог участвовать еще один человек - офицер роSSийской военной разведки, который прибыл в Великобританию под вымышленным именем Сергей Федотов.
Об этом пишет британская газета The Telegraph, передает Deutsche Welle.
По информации издания, 45-летний Федотов приехал в Британию одновременно с подполковником Чепигой и военным врачом ГРУ Мишкиным 2 марта 2018 года и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он по неизвестной причине отменил свою регистрацию на рейс и, по всей видимости, оставался в Британии еще как минимум несколько дней после отравления Скрипалей.
Напомним, Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, два агента роSSийской разведки, прибывшие в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - на дверную ручку дома Скрипаля.
Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджес. Предположительно яд, которым она отравилась, находился во флаконе из-под духов. РоSSийская сторона отрицает любую причастность к обоим случаям отравления.
21 января Совет ЕС 21 января пинял решение о введении санкций против девяти человек и одной организации за применение химического оружия. В декабре 2018 года санкции против "Боширова" и "Петрова" ввели также Соединенные Штаты Америки. Вместе с ними под санкции попали еще 16 человек, большинство из которых связаны с ГРУ РоSSии.
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Политика
07.02.2019 16:10