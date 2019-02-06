Четыре страны поддержали решение ЕС о продлении санкций против РоSSии

Норвегия, Албания, Черногория и Украина поддержали решение Совета ЕС от 21 декабря 2018 года о продлении экономических секторальных санкций против РоSSии до 31 июля 2019 года.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты - Черногория и Албания, страна член Европейской экономической зоны - Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению. Они привели свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета ЕС . ЕС принял это решение к сведению и приветствовал его", - говорится в документе.

Напомним, данные санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия РоSSии по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года.

19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.