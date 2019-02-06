Наблюдатели за выборами от ОБСЕ начали работать в Украине

17 специалистов приехали из 13 стран-участниц ОБСЕ.

Наблюдатели за выборами от ОБСЕ начали работать в Украине
Фото: 112.ua

Миссия по наблюдению за выборами от бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека начала работу в Украине.

Об этом сказал глава миссии посол Питер Тейлер во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ разместило свою миссию по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта 2019 года. Эта миссия будет работать в Украине в ответ на официальное приглашение Министерства иностранных дел Украины. Формат этой миссии соответствует выводам и рекомендациям предыдущей миссии по оценке потребностей, которая работала в Украине с 20 по 23 ноября прошлого года", - отметил Тейлер.

Он отметил, что члены миссии начали работу 5 февраля, а 6-го уже встречались в Министерстве иностранных дел Украины и Центральной избирательной комиссии.

"Основная команда, которую мы сегодня здесь представляем, состоит из 17 специалистов, которые приехали из 13 стран-участниц ОБСЕ. Эта команда будет базироваться в Киеве. Хотя мы являемся гражданами 13 стран, мы представляем в миссии свои страны, а не ОБСЕ. Мы имеем соответствующий мандат и действуем в соответствии с правилами этического поведения", - отметил Тейлер.

Он также сообщил, что в следующий понедельник ожидается прибытие долгосрочных наблюдателей, которым проведут подробный инструктаж, после чего отправят по всей стране работать в команде или парами.

Ранее сообщалось, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ предложило включить двух граждан РоSSийской Федерации в состав наблюдателей за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, МИД Украины несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах. Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, говорил, что роSSийские наблюдатели на выборах в Украине - это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.

4 февраля в Раду был внесен законопроект о недопуске роSSийских наблюдателей на выборы.


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