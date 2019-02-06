Украина надеется на двусторонний безвиз с Великобританией после Brexit, - Климкин

Украина не планирует вводить визы для британских граждан после выхода страны из ЕС.

Украина надеется на двусторонний безвиз с Великобританией после Brexit, - Климкин
Павел Климкин
Фото: www.eurointegration.com.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина не планирует вводить визы для граждан Великобритании после того, как страна выйдет из Европейского Союза.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

Климкин также отметил желании Киева добиться смягчения визового режима для украинцев, которые путешествуют в Британию.

Сейчас британцы, могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы, получение которых предполагает значительную оплату.

По словам Климкина, британские визовые требования к гражданам Украины до сих пор не пересматривались, хотя представители Киева и Лондона уже работают над проектом соглашения о торговых отношениях.

Глава МИДа также отметил, что процесс "Брексита", хоть и является поводом для переформатирования отношений и сближения между странами, однако не создает благоприятные условия для смягчения визового режима.

"Мы прекрасно понимаем беспокойство, поскольку сама дискуссия относительно "Брексита" была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии", - сказал Климкин.

Напомним, выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Военные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской областиВоенные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской области
Ольга Богомолец попала в ДТП в ОдессеОльга Богомолец попала в ДТП в Одессе
В Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцамВ Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцам
Блок рекламы


Похожие новости
Украина вышла из соглашения об обмене правовой информацией с РоSSиейУкраина вышла из соглашения об обмене правовой информацией с РоSSией
Украина осталась "частично свободной" страной по версии Freedom HouseУкраина осталась "частично свободной" страной по версии Freedom House
Верховный суд освободил из-под стражи трех "айдаровцев" после трех лет заключения
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Епифаний назвал РПЦ последним форпостом фюрера РФ в УкраинеЕпифаний назвал РПЦ последним форпостом фюрера РФ в Украине
Климкин об отставке Аласании: подобная ситуация за два месяца до выборов - это на голову не налазитКлимкин об отставке Аласании: подобная ситуация за два месяца до выборов - это на голову не налазит
Украина не позволит РоSSии использовать верующих в своих играх, - вице-премьерУкраина не позволит РоSSии использовать верующих в своих играх, - вице-премьер
Отец Гандзюк заявил о попытках давления после его открытого письма к Порошенко и ТимошенкоОтец Гандзюк заявил о попытках давления после его открытого письма к Порошенко и Тимошенко
Украина вышла из устаревшего договора СНГ времен плановой экономикиУкраина вышла из устаревшего договора СНГ времен плановой экономики
Кабмин утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 годКабмин утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год
Последние новости
Подгружаем последние новости