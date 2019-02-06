Житель Хмельницкой области нашел три мешка гранат
Происхождение боеприпасов устанавливает полиция.
Житель Полонского района на северо-востоке Хмельницкой области 5 февраля нашел в зарослях возле своего села три полиэтиленовых мешка с гранатами.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
На указанном месте полицейские обнаружили 185 боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа РГД-5 и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа УЗРГМ-2 в количестве 280 штук.
По предварительной информации, это старые боеприпасы, изготовленные еще во времена СССР.
По данному открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с боеприпасами.
Напомним, в конце января в нежилом доме в Торецке нашли схрон с 50 гранатами и около 1000 патронов.
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