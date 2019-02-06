Кабмин уволил и.о. министра аграрной политики

Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению.

Кабмин уволил и.о. министра аграрной политики
Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров 6 февраля уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики Максима Мартынюка. Вместо него эту должность заняла замминистра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства "Интерфаксу-Украина".

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", - сказал он.

Напомним, что Мартынюк с 27 июля 2016 был назначен первым заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана.

С августа 2016 года после заявления об отставке министра Тараса Кутового фактически возглавлял министерство.


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