Кабмин уволил и.о. министра аграрной политики
Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению.
Кабинет министров 6 февраля уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики Максима Мартынюка. Вместо него эту должность заняла замминистра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства "Интерфаксу-Украина".
"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", - сказал он.
Напомним, что Мартынюк с 27 июля 2016 был назначен первым заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана.
С августа 2016 года после заявления об отставке министра Тараса Кутового фактически возглавлял министерство.
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Политика
06.02.2019 10:19