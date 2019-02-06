Боевики на Донбассе участили обстрелы из тяжелого вооружения

За прошедшие сутки зафиксировано пять обстрелов из минометов калибра 82 мм.

Боевики на Донбассе участили обстрелы из тяжелого вооружения
Фото: Макс Левин

Во вторник, 5 февраля, на Донбассе зафиксировано 12 обстрелов со стороны боевиков, в том числе пять - с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы из минометов калибра 82 мм зафиксированы в районе хутора Вольный, Троицкого, Катериновки, Опытного и Песок. Боевики также открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Гнутово, Новомихайловки и Крымского.

В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.

По данным разведки, в течение суток убиты четыре боевика, еще 11 - ранены, уничтожена боевая машина врага и внедорожник.

Напомним, днем ранее в зоне ООС один украинский военный был убит, еще один - получил ранения.


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