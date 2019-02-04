Дисциплинарная комиссия прокуроров получила жалобу на Луценко за участие в форуме Порошенко
Заявитель - уволенный Луценко прокурор.
Бывший прокурор Запорожской области Александр Шацкий, со скандалом уволенный в 2016 году, пожаловался на генпрокурора Юрия Луценко в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Причиной стало участие Луценко в предвыборном форуме президента Петра Порошенко, сообщил в понедельник телеграм-канал The Newsmaker журналисток Татьяны Николаенко и Оксаны Денисовой.
"Ст.22 Кодекса профессиональной этики определяет, что прокурор не может принадлежать к политической партии, участвовать в политических акциях... и публично демонстрировать свои убеждения. 28 января в Киеве Юрий Луценко именно как генеральный прокурор в рабочее время умышленно прибыл на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", организованный президентом Петром Порошенко с целью агитации за свое переизбрание", - говорится в жалобе.
По мнению заявителя, Луценко выступил с агитационной речью в поддержку Порошенко как кандидата в президенты.
Напомним, во время своего выступления на форуме Луценко сам признал, что закон ему запрещает агитировать за какого-либо кандидата в президенты. "И я этого не буду делать. Но почему я здесь?.. Могу сказать, что ни какие «Новые курсы», как хотел бы Путин, нам не нужны. Поэтому ни шагу назад, только вперёд!", - говорил он.
Позже Луценко утверждает, что был в отпуске в день форума и выражал свою гражданскую позицию.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
04.02.2019 11:32
04.02.2019 12:05