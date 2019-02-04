Дисциплинарная комиссия прокуроров получила жалобу на Луценко за участие в форуме Порошенко

Заявитель - уволенный Луценко прокурор.

Дисциплинарная комиссия прокуроров получила жалобу на Луценко за участие в форуме Порошенко
Фото: Макс Требухов

Бывший прокурор Запорожской области Александр Шацкий, со скандалом уволенный в 2016 году, пожаловался на генпрокурора Юрия Луценко в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Причиной стало участие Луценко в предвыборном форуме президента Петра Порошенко, сообщил в понедельник телеграм-канал The Newsmaker журналисток Татьяны Николаенко и Оксаны Денисовой.

"Ст.22 Кодекса профессиональной этики определяет, что прокурор не может принадлежать к политической партии, участвовать в политических акциях... и публично демонстрировать свои убеждения. 28 января в Киеве Юрий Луценко именно как генеральный прокурор в рабочее время умышленно прибыл на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", организованный президентом Петром Порошенко с целью агитации за свое переизбрание", - говорится в жалобе.

По мнению заявителя, Луценко выступил с агитационной речью в поддержку Порошенко как кандидата в президенты.

Напомним, во время своего выступления на форуме Луценко сам признал, что закон ему запрещает агитировать за какого-либо кандидата в президенты. "И я этого не буду делать. Но почему я здесь?.. Могу сказать, что ни какие «Новые курсы», как хотел бы Путин, нам не нужны. Поэтому ни шагу назад, только вперёд!", - говорил он.

Позже Луценко утверждает, что был в отпуске в день форума и выражал свою гражданскую позицию.


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