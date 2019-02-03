Немецкие депутаты предложили, как спасти ракетный договор

Немецкие депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предложили путь для возобновления участия РоSSии и США в ракетном договоре. Об этом сообщает DW.

Депутаты предлагают РоSSии отвести свои спорные крылатые ракеты 9М729 на восток на такое расстояние, чтобы при запуске они не смогли достичь Европы.

Также, депутаты Бундестага предложили Соединенным Штатам предоставить доступ роSSийским инспекторам до системы запуска ракет в Европе, которые находятся на территории Румынии.

По словам бывшего офицера генштаба Бундесвера Родериха Кизеветтера, такие действия США и РФ могли бы способствовать возникновению основы доверия для проведения новых переговоров по разоружению.

Напомним, 1 февраля США объявили об прекращение участия в Договоре о ракетах средней и малой дальности из-за роSSийской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". РоSSия ответила зеркальными мерами.