Немецкие депутаты предложили, как спасти ракетный договор

Стороны должны пойти на уступки.

Немецкие депутаты предложили, как спасти ракетный договор

Немецкие депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предложили путь для возобновления участия РоSSии и США в ракетном договоре. Об этом сообщает DW.

Депутаты предлагают РоSSии отвести свои спорные крылатые ракеты 9М729 на восток на такое расстояние, чтобы при запуске они не смогли достичь Европы.

Также, депутаты Бундестага предложили Соединенным Штатам предоставить доступ роSSийским инспекторам до системы запуска ракет в Европе, которые находятся на территории Румынии.

По словам бывшего офицера генштаба Бундесвера Родериха Кизеветтера, такие действия США и РФ могли бы способствовать возникновению основы доверия для проведения новых переговоров по разоружению.

Напомним, 1 февраля США объявили об прекращение участия в Договоре о ракетах средней и малой дальности из-за роSSийской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". РоSSия ответила зеркальными мерами.

Договор о РСМД Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в декабре 1987 года. Летом 1988 года договор вступил в силу. США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина и Норвегия подписали контрактов на $1,5 млрд, - ГройсманУкраина и Норвегия подписали контрактов на $1,5 млрд, - Гройсман
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для ДонбассаВ ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Военные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской областиВоенные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской области
Военные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направленииВоенные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направлении
В Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцамВ Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцам
Блок рекламы


Похожие новости
США выйдут из ракетного договора с Россией уже на этой неделе, - ReutersСША выйдут из ракетного договора с Россией уже на этой неделе, - Reuters
Украина вышла из устаревшего договора СНГ времен плановой экономикиУкраина вышла из устаревшего договора СНГ времен плановой экономики
Украина договорилась о подписании "безвиза" с Македонией, - МИДУкраина договорилась о подписании "безвиза" с Македонией, - МИД
Фюрер РФ и Абэ не достигли прорыва по мирному договору и КурилахФюрер РФ и Абэ не достигли прорыва по мирному договору и Курилах
Премьер-министр Японии обдумывает мирный договор с РоSSией при передаче двух курильских острововПремьер-министр Японии обдумывает мирный договор с РоSSией при передаче двух курильских островов
Ракетный эсминец ВМС США направляется в Черное море
Украина разорвала 49 договоров с РоSSией, на очереди еще полсотниУкраина разорвала 49 договоров с РоSSией, на очереди еще полсотни
В США назвали дату начала выхода из договора с РоSSией о ликвидации ракетВ США назвали дату начала выхода из договора с РоSSией о ликвидации ракет
Евродепутаты призвали британцев отказаться от BrexitЕвродепутаты призвали британцев отказаться от Brexit
Помпео договорился о расширении авиабазы США в КатареПомпео договорился о расширении авиабазы США в Катаре
Последние новости
Подгружаем последние новости