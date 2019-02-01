Климкин об отставке Аласании: подобная ситуация за два месяца до выборов - это на голову не налазит

Министр считает, что набсовет НОТУ должен был озвучить претензиик Аласании и вынести их на обсуждение.

?Климкин об отставке Аласании: подобная ситуация за два месяца до выборов - это на голову не налазит
Глава МИД Украины Павел Климкин
Фото: пресс-служба президента

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) досрочно разорвать контракт с главой правления телекомпании Зурабом Аласанией.

"Подобная ситуация за два месяца до выборов - это, простите, на голову не лезет", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

Климкин подчеркнул, что что знает Аласанию "как классного журналиста и настоящего патриота".

Он считает, что набсовет НОТУ перед принятием решения по Аласании должен был озвучить претензии к нему и эти претензии должны были стать предметом общественного обсуждения, поскольку речь идет об "общественном" вещании.

Напомним, 31 января набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией. По информации СМИ и по словам самого Аласании, в повестке дня заседания вопроса об отставке главы правления не было. Однако, позже выяснилось, что на Аласанию написал жалобу профсоюз.

Временным главой НОТУ назначили Николая Чернотицкого.

Аласания возглавлял НОТУ с 15 мая 2017 года до 31 января 2019 года. Он также руководил Национальной телерадиокомпанией Украины, на базе которой была создана НОТУ, с марта 2014 года по ноябрь 2016 года. Тогда он ушел в отставку по собственному желанию.


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