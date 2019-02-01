Командующий ВМС о Керченском мосте: да кому нужен? Он и так завалится через несколько лет

Воронченко ответил на заявления Путина о "радикалах", которые якобы хотели взорвать Крымский мост.

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко рассказал что РоSSия игнорирует официальные запросы предоставить информацию о состоянии захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Воронченко также пояснил, что перед моряками ставилась задача - перейти из пункта базирования "Одесса" в пункт базирования "Бердянск" и "Мариуполь".

"Это был спланированный переход для исполнения решения Совета национальной безопасности о наращивании нашей корабельно-катерной группировки. Они, в соответствии с планом, совершали переход из пункта базирования "Одесса" в пункт базирования "Бердянск" и "Мариуполь". Тот факт, что на борту катеров находились курсанты нашего военного института на стажировке, еще раз подтверждает, что мы совершали мирный переход", - подчеркнул командующий ВМС.

Воронченко также прокомментировал заявления официальных лиц РФ о том, что украинские корабли якобы планировали взорвать Керченский мост. Он назвал подобные заявления абсурдными.

"То, что там какие-то слухи распространяет президент РоSSийской Федерации, что они шли подрывать мост... Да кому этот мост ваш нужен?! Даже при наличии того вооружения на катерах. Ну это абсурд - идти какими-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так завалится через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит", - добавил командующий ВМС Украины.

Напомним, 25 ноября Украина сообщила роSSийским портам о намерении трех кораблей перейти через Керченский пролив. Несмотря на это, утром роSSийские корабли совершили провокационные действия против украинских, в том числе - протаранив буксир "Яны Капу".

После этого РоSSия обвинила украинские корабли в незаконном заходе в территориальные воды, заявив, что они "опасно маневрируют" и "не подчиняются законным требованиям роSSийских властей", и физически - транспортным судном - закрыла Керченский пролив. Украинские корабли решили вернуться в Одессу, но роSSийские военные начали преследование и впоследствии пошли на атаку. Катера "Бердянск" и "Никополь" были подбиты и захвачены в нейтральных водах, трое моряков получили ранения.