В Киеве полиция со стрельбой задержала чиновника Стрыйского горсовета

Коммунальщик требовал 680 тыс. гривен "отката".

31 января в Киеве правоохранители задержали руководителя КП Стрыйского городского совета во Львовской области при получении "отката" в размере 680 тыс. гривен.

Во время задержания руководитель КП пытался бежать, правоохранители были вынуждены применять оружие, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В рамках уголовного производства было установлено, что руководитель коммунального предприятия вместе с субъектом хозяйствования организовали преступную схему по хищению бюджетных средств. С целью получения средств из бюджета при проведении закупок коммунальной техники ее стоимость была завышена.

Чтобы получить средства за технику в полном объеме, руководитель ООО должен был предоставить коммунальщику 680 тыс. гривен "отката".

Сейчас чиновник и директор ООО задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины.

Ранее сегодня Государственное бюро расследований задержало замглавы Печерского района Киева на взятке в размере 20 тыс. гривен.


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