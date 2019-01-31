ГБР задержало на взятке заместителя главы Печерской РГА в Киеве

По данным СМИ, речь идет об Анатолии Невмержицком.

Задержанный замглавы Печерской РГА в Киеве
Фото: dbr.gov.ua
Задержанный замглавы Печерской РГА в Киеве

Государственное бюро расследований задержало замглавы Печерского района Киева по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГБР на своей странице в Фейсбуке.

Правоохранители задержали зампредседателя Печерской РГА во время получения взятки. Во время досудебного расследования установлено, что за ежемесячную выплату в размере 20 тыс. гривен госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Генеральная прокуратурая Украины. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, обыски в служебных помещениях Печерской РГА и по месту жительства задержанного. Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.

По данным источников РБК-Украина, задержанный - Анатолий Невмержицкий, занимающий должность замглавы Печерской РГА с октября 2014 года. До этого Невмержицкий короткое время работал в Министерстве регионального строительства, а с 2011 года - управделами исполнительного аппарата райсовета Овруча и экономистом ГП НИИ проектирования "Днипромисто".


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