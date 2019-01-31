Поместную церковь внесли в реестр юрлиц под названием УПЦ (ПЦУ)
"Киевская Митрополия УПЦ (ПЦУ) зарегистрирована 31 января 2019 года".
Поместная Православная Церковь Украины внесена в реестр юридических лиц.
Об этом сообщил в Фейсбуке архиепископ Евстратий Зоря.
"Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) зарегистрирована 31 января 2019 года", - написал он.
Архиепископ такж опубликовал скрин из реестра.
Напомним, ранее в Минкультуры сообщили, что названия ПЦУ и УПЦ закреплены за Киевской митрополией, и эти два термина будут употребляться как синонимические. Этот вопрос согласован с Фанаром.
15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.
20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла законопроект №5309, в котором говорится, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии. 26 января Минкультуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны изменить название.
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Политика
31.01.2019 20:32