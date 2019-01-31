Зеленский и Порошенко усилили позиции, - соцопрос "Социса"

При этом в победу Зеленского верят только около 10% опрошенных.

Владимир Зеленский лидирует среди кандидатов в президенты Украины, а Петр Порошенко уже опережает Юлию Тимошенко в рейтинге. Такой вывод сделали Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс"; Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова на основании опроса, проведенного с 16 по 29 января 2019 года.

Согласно этому исследованию, 50,9% опрошенных вполне уверены, что пойдут голосовать 31 марта, а 30,9% - скорее уверены в этом. Среди тех, кто пойдет на участки и определился с выбором, 23% поддерживают шоумена и актера Владимира Зеленского.

Фото: Социс

За действующего президента Петра Порошенко проголосовали бы 16,4% избирателей, а за экс-премьера и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 15,7%.

Заметно отстают от них представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко (9,3%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (8,1%) и лидер "радикалов" Олег Ляшко (6,7%). Первую 10-ку претендентов замыкает Александр Вилкул. Игорь Смешко, Руслан Кошулинский и Ольга Богомолец не вошли в нее.

Фото: Социс Рейтинг кандидатов по результатам соцопроса 16-29 января

При этом 20,5% респондентов считают, что на выборах президента победит Петр Порошенко, 19,9% - что победит Юлия Тимошенко, а в победу Владимира Зеленского верят только 10,8% опрошенных.

Три социологических компании - "Социс"; КМИС и Центр Разумкова - опросили 11 000 избирателей во всех областях Украины (без оккупированных территорий) методом личного интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность +/- 0,9%

Ранее сегодня Социологическая группа «Рейтинг» обнародовала свои данные за январь, согласно которым Владимира Зеленского поддерживают 19% тех, кто определился и пойдет голосовать, .Юлию Тимошенко - 18,2% опрошенных, Петра Порошенко - 15,1%. Декабрьское исследование того же "Рейтинга" (по заказу Международного республиканского института) демонстрировало другие цифры: 16% готовы были поддержать Тимошенко, по 11% - Порошенко и Зеленского.

Рейтинг КМИС по опросу 23 ноября - 3 декабря был: Тимошенко - 21,2%, Зеленский - 14,6%, Порошенко - 11,6%. А данные "Социс" за 8-18 декабря были такие: Тимошенко - 19,3%, Порошенко - 14,4%, Зеленский - 12,5%.