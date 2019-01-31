Епифаний: "Когда Порошенко зарегистрируется кандидатом, наше участие в Томос-туре прекратится"

"Это не поддержка кандидата в Президенты. Это благодарность".

?Епифаний:
Фото: пресс-служба президента

Православная церковь Украины не будет участвовать в Томос-туре, когда глава государства Петр Порошенко зарегистрируется кандидатом в президенты.

"Если Порошенко примет решение и будет зарегистрирован как кандидат, конечно, мы (ПЦУ, - ред.) больше не будем принимать участие в таких поездках", - сказал предстоятель ПЦУ владыка Епифаний в интервью для Youtube-проекта KishkiNA.

"Это не поддержка кандидата в Президенты. Это определенная благодарность человеку, столько сделавшему, чтобы Томос состоялся. Да, (эти поездки, - ред.) определенным образом можно рассматривать и как пиар со стороны государства, но я их рассматриваю именно как благодарность Президенту, вложившему столько сил в то, чтобы мы достигли цели", - пояснил он.

Порошенко уже объявил о выдвижении на второй срок, но пока еще не подал документы для регистрации кандидатом в президенты. Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать его в течение пяти дней после подачи заявления.

Как известно, "Томос-тур" начался сразу после того, как документ был доставлен в Украину с Фанара. Поездки, в частности, охватили Ровно, Винницу, Луцк, Житомир, Борисполь, Черкассы. В их ходе Президента сопровождали либо сам Епифаний, либо Филарет, другие высокопоставленные представители духовенства. Проводились богослужения в главных храмах, встречи с людьми. "В Ровно я не был, а в Винницу я приезжал по приглашению митрополита Симеона, чтобы поддержать его после перехода в ПЦУ (из МП, - ред.)", - добавил Епифаний.

В ходе интервью он также признал, что дал разрешение на использование своей фотографии для печати биг-бордов, где он изображен вместе с текстом Томоса и Петром Порошенко.

"Вообще-то церковь должна быть аполитична. Ни один священнослужитель не имеет права проповедовать с амвона, агитируя своих верующих за того или иного кандидата. Это недопустимо в церкви", - резюмировал также глава ПЦУ.


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