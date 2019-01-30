НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Госкосмоса

Его обвиняют в растрате более $8 млн средств.

?НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Госкосмоса
Спутник "Лыбидь"
Фото: 112 Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководителю ГП "Укркосмос".

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"Экс-руководитель ГП является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам - бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику - о подозрении сообщено в декабре 2018", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долл. США, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш" и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в размере 292,4 млн долл. США.

Для этого бывший генеральный директор ГП "Укркосмос" по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины - канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП. В результате, 8,245 млн долл. США, полученных компанией внештатного советника, которая зарегистрирована на Кипре, были использованы в его собственных интересах.

В НАБУ отметили, что в результате таких действий сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины. Однако в настоящее время Кабинетом министров Украины продолжается обслуживание полученного государственным предприятием кредита, по которому Канадскому экспортному агентству уже уплачено около 6 млрд грн.

Напомним, контракт стоимостью 254 млн долларов между компанией MDA и Национальным космическим агентством Украины на создание аппарата "Лыбидь" был подписан 15 декабря 2009 года. Спутник должен обеспечить Украине прямое телевещание и широкополосный доступ в интернет.

Изначально запуск "Лыбиди" был намечен на 2012 год, но сроки запуска неоднократно смещались по различным причинам. Реализация проекта была под угрозой срыва в связи с аннексией Крыма и утратой украинской стороной оставшейся на полуострове задействованной в проекте наземной инфраструктуры. Взяв на себя дополнительные финансовые обязательства, Украина обеспечила преодоление форс-мажора: в 2014-2015 годах на материке был создан новый центр управления полетом космическим аппаратом, а также новый командно-измерительный пункт.

В октябре 2017 года правительство поддержало предложение ГКАУ о дофинансировании проекта на $17 млн. В ноябре того же года ГКАУ озвучило планы запустить спутник в конце 2018 года.

26 февраля 2018 года"Укркосмос" подал иск в Лондонский международный арбитражный суд к канадской MDA в связи с попыткой канадской компании разорвать в одностороннем порядке заключенный в 2010 году контракт.


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