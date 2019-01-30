Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну
Также суд заблокировал его счета и запретил любые транзакции с имуществом.
Верховный суд Венесуэлы объявил о запрете на выезд из страны лидеру оппозиции Хуану Гуаидо, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на венесуэльское телевидение.
Также суд заблокировал счета Гуаидо и запретил любые транзакции с имуществом.
При этом суд не принял решения по вопросу о том, следует ли лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности.
Напомним, 23 января Гуаидо объявил себя врио президента страны и принес присягу. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников действующего президента Николаса Мадуро.
Власти ряда латиноамериканских стран, а также США, Канады, Украины и некоторых других стран мира заявили о признании Гуайдо. Однако, де-факто власть продолжает контролировать Мадуро.
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Политика
30.01.2019 00:04