Луценко напомнил об ответственности за победу на выборах незаконным путем

Генпрокурор также отметил, что не может агитировать за кого-то из кандидатов.

??Луценко напомнил об ответственности за победу на выборах незаконным путем
Юрий Луценко во время форума
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Юрий Луценко напомнил об ответственности за попытку победы на президентских выборах незаконным путем.

Об этом он заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает "Интерфакс-Украина".

"Член любой команды, кто попробует одержать победу незаконным путем, будет отвечать не после неминуемой революции, а сразу после совершения преступления", - сказал Луценко.

При этом он подчеркнул, что, будучи генпрокурором, не может агитировать за кого-то из кандидатов.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
МИД не будет регистрировать роSSийских наблюдателей на выборах, - КлимкинМИД не будет регистрировать роSSийских наблюдателей на выборах, - Климкин
Симоненко заявил о намерении КПУ участвовать в парламентских выборахСимоненко заявил о намерении КПУ участвовать в парламентских выборах
Игорь Луценко ответил на обвинения ФГВФЛ о выводе средств из банка "Киевская Русь"Игорь Луценко ответил на обвинения ФГВФЛ о выводе средств из банка "Киевская Русь"
Луценко завернул представление на снятие иммунитета с ДубневичаЛуценко завернул представление на снятие иммунитета с Дубневича
Украина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - КлимкинУкраина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - Климкин
Байден в ближайшие месяцы может объявить об участии в выборах президента США, - CNNБайден в ближайшие месяцы может объявить об участии в выборах президента США, - CNN
Верховный суд признал незаконными проверки переселенцев для получения соцвыплатВерховный суд признал незаконными проверки переселенцев для получения соцвыплат
Следствию известно, кто заказал убийство Гандзюк, - ЛуценкоСледствию известно, кто заказал убийство Гандзюк, - Луценко
Кернес отказался от участия в президентских выборахКернес отказался от участия в президентских выборах
Тимошенко объявила о "безоговорочной победе" на выборах в ОТГТимошенко объявила о "безоговорочной победе" на выборах в ОТГ
Последние новости
Подгружаем последние новости