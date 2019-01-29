Министры иностранных дел Дании и Чехии приехали на Донбасс

Климкин повез своих коллега на КПВВ "Гнутово".

Министры иностранных дел Дании и Чехии в пятницу приехали на Донбасс в сопровождении главы МИД Украины Павла Климкина.

Андерс Самуэльсен, Томаш Петршичек и Климкин на вертолете прилетели в Мариуполь, сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.

Фото: twitter.com/KaterynaZelenko

После этого Климкин повез своих европейских коллег на КПВВ "Гнутово".

Фото: twitter.com/PavloKlimkin
Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Напомним, 15 января министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды.


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