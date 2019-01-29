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Министры иностранных дел Дании и Чехии приехали на Донбасс Климкин повез своих коллега на КПВВ "Гнутово". Министры иностранных дел Дании и Чехии в пятницу приехали на Донбасс в сопровождении главы МИД Украины Павла Климкина. Андерс Самуэльсен, Томаш Петршичек и Климкин на вертолете прилетели в Мариуполь, сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко. Фото: twitter.com/KaterynaZelenko После этого Климкин повез своих европейских коллег на КПВВ "Гнутово". Фото: twitter.com/PavloKlimkin Фото: twitter.com/PavloKlimkin Напомним, 15 января министры иностранных дел Польши , Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды.

LB.ua

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