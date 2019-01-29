Памятник "зеленым человечкам" в оккупированном Симферополе облили краской

Силовики задержали киевлянина.

Памятник "зеленым человечкам" в оккупированном Симферополе облили краской
Фото: "Вести.Крым"

В аннексированном Россией украинскому Крыму мужчина облил красной краской памятник так называемым "вежливым людям", установленный после оккупации полуострова в 2014 году.

Об этом сообщается на сайте роSSийской "пресс-службы МВД РФ в Крыму".

Отмечается, что подозреваемого мужчину уже задержали.

"27 января 2019 года в городе Симферополе... задержан мужчина, который облил краской памятник "вежливым людям", - говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он арестован, против него возбудили уголовное дело по ч.2 ст.214 (вандализм) УК РФ.

Как заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова "Интерфаксу", задержанный - ражданин Украины, проживающий в Киеве.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе. Москалькова утверждает, что порядок и условия содержания под стражей полностью соблюдаются. За медицинской помощью он не обращался.

"В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей", - отметила Москалькова.

Напомним, во время проведения так называемого референдума в Крыму в 2014 году на полуострове появлялись люди в форме без опознавательных знаков, которые блокировали действия украинских войск. Позже президент РФ Владимир Путин признал, что "вежливыми людьми" были сотрудники Вооруженных сил РоSSии.

Такой же памятник был открыт в мае 2015 года в роSSийском Белогорске.


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