В зоне ООС неизвестные застрелили роSSийского боевика, открывшего огонь по местным жителям
Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что неизвестные убили роSSийского военнослужащего, открывшего хаотичную стрельбу по местным жителям в населенном пункте в зоне операции Объединенных сил. Об этом сегодня на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
"По данным разведки, 23 января неизвестные личности застрелили из охотничьего оружия роSSийского военнослужащего, который открыл хаотичную стрельбу по местным жителям", - сообщил он.
О пострадавших среди местного населения не сообщается.
Разведка также сообщает, что из-за данного инцидента в оккупационных войсках с понедельника, 28 января, начинают работу специальные комиссии во главе с роSSийскими офицерами, ответственными за военно-политическую пропаганду.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС был зафиксирован один обстрел со стороны боевиков, потерь среди украинских военных нет.
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