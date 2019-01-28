В зоне ООС неизвестные застрелили роSSийского боевика, открывшего огонь по местным жителям

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что неизвестные убили роSSийского военнослужащего, открывшего хаотичную стрельбу по местным жителям в населенном пункте в зоне операции Объединенных сил. Об этом сегодня на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Фото: narodna-pravda.ua

"По данным разведки, 23 января неизвестные личности застрелили из охотничьего оружия роSSийского военнослужащего, который открыл хаотичную стрельбу по местным жителям", - сообщил он.

О пострадавших среди местного населения не сообщается.

Разведка также сообщает, что из-за данного инцидента в оккупационных войсках с понедельника, 28 января, начинают работу специальные комиссии во главе с роSSийскими офицерами, ответственными за военно-политическую пропаганду.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС был зафиксирован один обстрел со стороны боевиков, потерь среди украинских военных нет.