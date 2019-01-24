Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Сегодня Оболонский суд Киева оглашает приговор экс-президенту.
Оболонский райсуд Киеве считает достаточными доказательства вины экс-президента Виктора Януковича по поводу госизмены и пособничества в ведении агресивной войны.
Об этом сказал один из судей по делу - Максим Титов, зачитывая приговор, передает журналист LB.ua.
"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - сказал он.
Оглашение приговора продолжается.
Оболонский райсуд Киева ушел в совещательную комнату 5 декабря. 30 октября 2018 года суд завершил дебаты по делу Януковича, начатые 16 августа. Беглый президент давал показания по видеосвязи.
Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории РоSSии, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.
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23.01.2019 22:00