Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны

Сегодня Оболонский суд Киева оглашает приговор экс-президенту.

Оболонский райсуд Киеве считает достаточными доказательства вины экс-президента Виктора Януковича по поводу госизмены и пособничества в ведении агресивной войны.

Об этом сказал один из судей по делу - Максим Титов, зачитывая приговор, передает журналист LB.ua.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - сказал он.

Оглашение приговора продолжается.

Оболонский райсуд Киева ушел в совещательную комнату 5 декабря. 30 октября 2018 года суд завершил дебаты по делу Януковича, начатые 16 августа. Беглый президент давал показания по видеосвязи.