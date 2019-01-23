В Киеве напали на агитационные палатки «Народного фронта»

Партия расценивает нападения как свидетельство начала грязной избирательной кампании.

В среду, 23 января, в Киеве произошло нападение на агитационную палатку партии «Народный фронт». Инцидент произошел в центре столицы возле станции метро «Дворец Украина», сообщает пресс-служба партии.

По показаниям агитаторов, злоумышленник вел себя вызывающе, палатка полностью разбита.

Фото: nfront.org.ua

Также сегодня инцидент имел место на Крещатике, где неустановленное лицо вело себя агрессивно в отношении женщин-агитаторов в еще одной агитационной палатке.

Партия «Народный фронт» расценивает эти нападения как свидетельство начала грязной избирательной кампании, в которую пытаются погрузить страну отдельные силы.

Фото: nfront.org.ua

«В то же время вызывает беспокойство и возмущение то, что два инцидента произошли в один день, и это может свидетельствовать о скоординированной атаке против агитпалаток партии», - говорится в сообщении.

«Народный фронт» обращается ко всем участникам гонки с требованием не допустить нечестных методов ведения кампании.

«Мы ожидаем оперативной реакции правоохранительных органов, оперативного выявления злоумышленников, которые должны понести суровое наказание в соответствии с законом», - отмечают в партии.


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