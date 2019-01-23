Тимошенко хочет за пять лет добиться энергетической независимости Украины

"Ее не надо выпрашивать, энергетическую независимость надо добывать".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента она намерена за пять лет добиться энергетической независимости Украины.

"Энергетическая независимость может стать для Украины реальностью. Ее не надо выпрашивать, энергетическую независимость надо добывать. Ставлю перед собой задачу, чтобы через 5 лет я могла отчитываться о том, что в Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере. И тогда мы укрепим свою политическую независимость", - сказала Тимошенко журналистам в среду после подачи документов в Центризбирком.

Политик считает, что у Украины достаточно собственного природного газа, угля и сырья для ядерного топлива.

"У нас достаточно урана, чтобы и себя обеспечить ядерным топливом, и помочь другим странам. Но мы уже десятилетия не имеем своего завода по производству ядерного топлива", - сказала Тимошенко. Она уверена, что такой завод можно будет построить за 5 лет.

Напомним, в 2018 году Украина импортировала 10,59 млрд кубометров газа и свыше 21 млн тонн угля.