Боевики на Донбассе спрятали от наблюдателей ОБСЕ 7 гаубиц, - ООС

Самоходные артиллерийские установки отсутствуют в местах отведения.

РоSSийские оккупационные войска на Донбассе скрывают тяжелое вооружение от наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ . Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

Согласно сообщению, боевики отвели из мест постоянного хранения 7 самоходных артиллерийских установок (гаубиц 2С1 "Гвоздика", калибр 122 мм). Наблюдатели СММ отметили отсутствие вооружения на отведенном месте еще 18 января, однако эта информация появилась только сегодня в отчете за предыдущий день.

Сообщается также, что ворота к объекту, который подлежал верификации, заперты, что сделало невозможным проведение проверки.

Напомним, боевики за прошедшие сутки, 22 января, четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. В результате обстрелов был ранен сотрудник ГосЧС Украины.