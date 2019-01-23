Боевики на Донбассе спрятали от наблюдателей ОБСЕ 7 гаубиц, - ООС

Самоходные артиллерийские установки отсутствуют в местах отведения.

Боевики на Донбассе спрятали от наблюдателей ОБСЕ 7 гаубиц, - ООС
Фото: 112

РоSSийские оккупационные войска на Донбассе скрывают тяжелое вооружение от наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

Согласно сообщению, боевики отвели из мест постоянного хранения 7 самоходных артиллерийских установок (гаубиц 2С1 "Гвоздика", калибр 122 мм). Наблюдатели СММ отметили отсутствие вооружения на отведенном месте еще 18 января, однако эта информация появилась только сегодня в отчете за предыдущий день.

Сообщается также, что ворота к объекту, который подлежал верификации, заперты, что сделало невозможным проведение проверки.

Напомним, боевики за прошедшие сутки, 22 января, четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. В результате обстрелов был ранен сотрудник ГосЧС Украины.


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